DE VOLTA AOS GRAMADOS

Ídolo do Vitória deixa a aposentadoria e retorna ao futebol baiano

Dinei foi anunciado como reforço do SSA FC para a disputa da Série B do Campeonato Baiano

Ídolo do Vitória, o atacante Dinei irá voltar aos gramados após três anos. O jogador de 41 anos resolveu deixar a aposentadoria e foi anunciado como reforço do SSA FC para a disputa da Série B do Campeonato Baiano. >

O atleta tinha pendurado as chuteiras em 2022. Ao todo, foram três passagens com a camisa rubro-negra, a que mais vestiu e com a qual mais balançou as redes. Ele disputou 177 jogos pelo Leão, com 53 gols marcados. O momento mais emblemático foi quando marcou quatro vezes diante do Bahia no jogo de ida da final do Campeonato Baiano de 2013, na goleada por 7x3, na Fonte Nova.>