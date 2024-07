FUTEBOL

Internauta é condenado por ataques racistas contra Vini Jr. e Rüdiger

O trio havia sido julgado por terem feitos os ataques ao brasileiro durante partida do Real Madrid contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Os torcedores do Valência também foram proibidos de entrar em qualquer estádio do país por um período de dois anos.

"O Real Madrid, que exerceu junto com Vinícius Júnior a acusação particular no procedimento, seguirá trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte", registrou o clube espanhol.