OURO BAIANO

Isaquias Queiroz conquista medalha ouro na Copa do Mundo de canoagem

Baiano tem primeira conquista internacional após os Jogos Olímpicos de Paris

Larissa Almeida

Publicado em 17 de maio de 2025 às 13:38

Isaquias Queiroz ganha medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem Crédito: Reprodução/Federação Espanhola de Canoagem

Na primeira competição internacional após as Olimpíadas de Paris, o baiano Isaquias Queiroz conquistou medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem, realizada em Szeged, na Hungria. Com o tempo de 1min47s80, o baiano superou Zakhar Petrov na prova do C1 500 metros, na manhã deste sábado (17). >

A primeira conquista do baiano já mira as Olimpíadas de Los Angeles, que vão ocorrer em 2028. No ano passado, Isaquias ganhou medalha de prata na canoagem velocidade, na prova C1 1000m, nos Jogos Olímpicos de Paris. Ao todo, ele já acumula cinco medalhas olímpicas: uma de ouro, três de prata e uma de bronze. >

Pela Copa do Mundo de canoagem na Hungria, Isaquias ainda volta para as águas neste sábado para disputar o C2 500 ao lado do atleta Gabriel Assunção. O Brasil ainda é representado pelo baiano de Itacaré Jack Godmann, que faz dupla com Filipe Vieira. No C4 500m, Filipe, Jacky, Gabriel e Mateus Nunes competem juntos. >