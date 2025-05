PM ESTAVA FORAGIDO

Policial militar é preso na Bahia por homicídio, agiotagem e outros três crimes

Prisão ocorreu em Itabela, no sul do estado

Um policial militar da ativa, considerado foragido da Justiça, foi preso na última sexta-feira (16) no município de Itabela, no sul da Bahia. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, que também cumpriu mandados de busca e apreensão. O suspeito é investigado por homicídio, agiotagem, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e associação criminosa. >

O militar Nailson Oliveira Moura é apontado como o autor do assassinato de um funcionário dos Correios, ocorrido em agosto de 2023, em Itamaraju. A vítima foi morta a tiros em plena luz do dia, em via pública. A motivação do crime, segundo a polícia, estaria ligada a uma dívida relacionada a empréstimos com cobrança de juros acima do permitido por lei – prática conhecida como agiotagem.>