DEFEITO

Jatinho de Cristiano Ronaldo é detido e fica preso em Manchester

A aeronave está com uma rachadura em uma das janelas e aguarda chegada de peça para o conserto antes de ser liberada

Marina Branco

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:13

Jatinho de Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução I Instagram @433

Um aeroporto em Manchester está guardando o jatinho de mais de R$ 435 milhões que pertence a Cristiano Ronaldo desde a última sexta-feira (14), após a aeronave desembarcar e ficar presa. Do modelo Bombardier Global Express 6500, o veículo não pode sair do aeroporto até segunda ordem, devido a um problema técnico identificado nele.>

Somente após ser consertado ele poderá levantar voo. A grande causa do problema foi uma rachadura encontrada em uma das janelas na examinação feita por engenheiros na aeronave. Até então, não há uma previsão de reparo e liberação do jatinho para viajar em segurança. A demora se deve a uma única peça de reposição, que ainda não foi enviada e é essencial para o conserto, de acordo com o The Sun. >

Até então, não se sabe também o motivo do avião estar em Manchester, e nem mesmo se Cristiano estava embarcado na ida para a Inglaterra. Só se soube que o avião estava no aeroporto porque o próprio estabelecimento postou no Twitter/X.>

A aeronave é preta e fosca, com detalhes da marca CR7 e desenhos do famoso "siu" do jogador quando comemora seus gols. O veículo pertence a Cristiano desde o final do ano passado, quando o português vendeu seu Gulfstream G200 de dez anos e 20 milhões de euros.>

Dentro do jato detido de Cristiano, cabem 17 pessoas, contando com áreas de lazer e suítes dentro dele. O veículo pode chegar a 956 Km/h, sendo um dos mais rápidos do mundo inteiro.>

Segundo Jessie Howes, diretora de jatos privados em Londres, a aeronave é a mais ampla da sua classe, com espaço para os passageiros e até mesmo privacidade com o uso de portas. "O luxuoso compartimento de 43 pés do Global 6500 se destaca como o mais amplo em sua classe. Isso significa que há muito espaço para relaxar a bordo, mesmo com 17 passageiros em um voo", comentou.>