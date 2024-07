FOLGA MERECIDA

Jean Lucas celebra descanso após maratona do Bahia e mira recuperação contra o Corinthians

Esquadrão disputou dez partidas nos últimos 30 dias

Da Redação

Publicado em 17 de julho de 2024 às 14:57

Jean Lucas disputou todos os 17 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de um mês com jogos em sequência, o Bahia enfim ganhou a primeira semana livre no Campeonato Brasileiro. Com mais tempo de preparação, o tricolor aproveitou para recuperar o elenco e chegar mais descansado ao confronto com o Corinthians, no próximo domingo (21), às 16h, na Arena Fonte Nova.

A maratona do clube baiano foi iniciada no dia 13 de junho e terminou exatamente em 13 de julho, na derrota por 2x0 para o Cuiabá. No período, a equipe entrou em campo dez vezes, o que representa a média de uma partida a cada três dias.

Diante do desgaste, Rogério Ceni e comissão técnica concederam três dias de folga aos jogadores e nesta quarta-feira (17) o grupo voltou aos trabalhos de olho na próxima partida. Em entrevista no CT Evaristo de Macedo, o volante Jean Lucas afirmou que a pausa foi necessária para descansar o corpo e a mente.

"Muito importante ter essa folga, espaço de uma semana para recuperar. Foi muito importante para descansar. Domingo todos os jogadores vão estar 100% para fazer bem dentro de campo e conquistar grande resultado", iniciou o volante Jean Lucas.

Dos dez jogos que disputou, o Bahia venceu cinco, empatou um e perdeu quatro, um deles para o Cuiabá, na última rodada, o que tirou o 100% da equipe em casa no Brasileirão, e encerrou a invencibilidade do time na Fonte Nova na temporada.

Para Jean Lucas, o cansaço foi fundamental para a atuação ruim do Esquadrão diante do Dourado. Na análise dele, o rival conseguiu se impor fisicamente e dificultou a vida da equipe baiana.

“O jogo de domingo contra o Cuiabá deu para notar que eles estavam muito mais acima fisicamente que a gente. A gente vinha de uma pegada muito forte de três jogos em três dias. Isso cria fadiga. Eles tiveram uma semana para recuperar. Tivemos essa folga e agora é trabalhar para fazer um grande jogo com a Fonte Nova lotada”, completou o volante.

Jean Lucas, aliás, é um dos jogadores que mais atuaram na temporada. Ele participou de todos os 17 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. No ano, foram 38 partidas, ficando atrás apenas Caio Alexandre, que disputou 41 duelos, e Juba, que fez 39 confrontos.

“A gente ficou um pouco triste porque poderia ter dado um pouco mais dentro de campo, corrido mais. Mas por conta do cansaço também isso fez a gente perder o jogo. Mas foco já no próximo jogo, virar a página. Agora é pensar no Corinthians”, disse Jean.

RETORNOS E AUSÊNCIAS

Antes de pegar o Corinthians, o Bahia terá quatro dias de preparação. Rogério Ceni sabe que terá que fazer mudanças na equipe. O zagueiro Gabriel Xavier, suspenso, e o atacante Biel, com estiramento no ligamento do tornozelo, estão fora de ação.