COPO MEIO CHEIO

Jean Mota lamenta empate, mas celebra por Vitória não sofrer gol: 'Partida excelente defensivamente'

Meia entrou no segundo tempo do 0x0 com o Cuiabá

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 22:21

Vitória pecou no ataque e foi salvo pelo travessão na Arena Pantanal Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

A situação do Vitória no Campeonato Brasileiro segue complicada. Diante do lanterna Cuiabá, na noite desta quarta-feira (5), em jogo atrasado da segunda rodada, o Leão teve mais uma atuação apática e ficou no 0x0. O time chegou a sete jogos sem vencer na competição e soma apenas dois pontos em 21 disputados.

Apesar da fase ruim, o meia Jean Mota olha para o copo meio cheio e, após a partida, valorizou a atuação defensiva do rubro-negro. Mesmo lamentando o empate, ele afirmou que o time conseguiu se segurar bem para não sofrer gols. Foi a primeira vez que o Leão não foi vazado na Série A. Já o Cuiabá, segue com o pior ataque do torneio e ainda não balançou as redes nos seis jogos que disputou.



“A gente queria muito essa vitória, seria importante para a nossa caminhada. A gente trabalhou muito para não sofrer gols.Temos que tirar de lição, de aprendizado, que não sofremos gols. Era algo que vinha sofrendo muito. A gente fez uma partida excelente defensivamente. É trabalhar na parte ofensiva para fazer os gols. Fizemos um grande jogo e suportamos defensivamente. É bom. A gente sabe o quanto é difícil jogar fora de casa. Sair com um ponto não é mau resultado. Lá na frente esse ponto vai fazer diferença", analisou o meia, que entrou no segundo tempo.