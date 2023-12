Jéssica Lima quebra sina no judô e fica com a prata no Grand Slam de Tóquio

Jéssica Lima levou o Brasil ao pódio do Grand Slam de Tóquio de judô após um hiato de dez anos. O feito foi realizado neste sábado ao bater a canadense Jessica Klimkait, no peso leve feminino, até 57kg. Na decisão da medalha de ouro, a brasileira acabou sendo derrotada pela bicampeã mundial, a japonesa naturalizada canadense Christa Deguchi, ficando com a prata.



Lima foi a segunda mulher brasileira a subir no pódio em Tóquio, no torneio mais tradicional do circuito mundial. Antes dela, apenas Érika Miranda, em 2013, conseguiu tal feito, também com a medalha de prata. No masculino, no mesmo ano, Charles Chibana e Rafael Silva, o Baby, ficaram em segundo lugar.