LUTO

Jogador de futebol morre após bater em muro durante partida na Argentina

De acordo com a imprensa local, o árbitro do jogo, Gabriel Bertrán, relatou que a fatalidade aconteceu por volta dos 10 minutos do segundo tempo, quando Ojeda disputava a bola com um jogador do Citrex, equipe adversária do Pedro Ferré, e não conseguiu parar antes de bater no muro que cerca o campo do Estádio General Club San Martin. O atleta teve convulsões e foi encaminhado ao hospital El Salvador, mas não resistiu aos ferimentos.