LUTO

Jogador do Bahia de Amputados morre afogado aos 22 anos em cidade no interior

O atleta Rinaldo Lima da Silva, de 22 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (5) por familiares no município de Monte Santo, no norte da Bahia. O jogador do time do Bahia de Amputados morreu afogado após ser arrastado por uma correnteza na quinta-feira (4), em um rio na zona rural da cidade.