PEGOU AR

Jogador é demitido após dar tapa na cara de companheiro; veja

Através de comunicado nesta segunda (21/4), o CD Marathón confirmou a demissão do jogador

Uma treta entre companheiros de equipe roubou a cena em Honduras. Juan Anagonó, atacante equatoriano que atua pelo CD Marathón foi demitido após agredir o próprio companheiro de equipe após empate em 0 x 0 com Genesis no último sábado (19/4).>

Enquanto os jogadores deixavam o gramado, Anagonó estava irritado com Alexy Vega e, além de apontar o dedo no rosto do companheiro, acertou um tapa na cara do atleta.>