ACABOU A PACIÊNCIA

Protesto contra Textor em time francês cita o Botafogo: 'Quem será o otário?'

Torcedores protestaram no CT do Lyon e apontam incertezas nos clubes da Eagle Football, incluindo o Botafogo

Um grupo de torcedores do Lyon realizou um protesto, nesta quinta-feira (24/4), em frente ao centro de treinamento do clube francês, para cobrar esclarecimentos sobre a situação financeira da equipe e a gestão de John Textor, proprietário do grupo Eagle Football. Com faixas e mensagens diretas, os manifestantes também citaram os outros clubes controlados pela empresa, como o Botafogo e o Molenbeek, da Bélgica.>