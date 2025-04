BUNDESLIGA

Stuttgart x Heidenheim: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo está marcado para as 15h30 no MHPArena, na Alemanha

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2025 às 11:30

Stuttgart e 1. FC Heidenheim 1846 se enfrentam pela 31ª rodada da Bundesliga Crédito: Divulgação/ Stuttgart

Sexta-feira promete fortes emoções no MHPArena, onde Stuttgart e 1. FC Heidenheim 1846 se enfrentam pela 31ª rodada da Bundesliga 2024/25. O duelo está marcado para as 15h30 (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pelo canal SporTV. Com objetivos bem diferentes na tabela, as duas equipes entram em campo pressionadas por um bom resultado.>

Onde assistir Stuttgart x Heidenheim ao vivo

A partida será exibida ao vivo e com exclusividade pelo SporTV.>

Stuttgart

Vindo de um eletrizante empate por 4 a 4 com o Union Berlin, o Stuttgart ocupa a 11ª colocação, com 41 pontos. Sob comando de Sebastian Hoeness, a equipe ainda sonha com uma reta final forte na Bundesliga. No entanto, o time tem desfalques importantes e precisará de concentração total para vencer em casa.>

Heidenheim

O Heidenheim entra em campo tentando se recuperar da dura goleada por 4 a 0 sofrida para o Bayern de Munique. A equipe ocupa a 16ª posição, com apenas 22 pontos, e briga para escapar da zona do rebaixamento. Cada ponto é vital, e o confronto com o Stuttgart pode ser decisivo.>

Prováveis escalações de Stuttgart x Heidenheim

Stuttgart: Alexander Nübel; Leonidas Stergiou, Julian Chabot, Finn Jeltsch; Max Mittelstadt, Atakan Karazor, Angelo Stiller, Enzo Millot; Ermedin Demirovic, Deniz Undav, Chris Fuhrich.>

Heidenheim: Kevin Müller; Marnon Busch, Omar Traorè, Benedikt Gimber, Patrick Mainka, Frans Krätzig; Niklas Dorsch, Adrian Beck, Jan Schöppner; Sirlord Conteh, Marvin Pieringer.>

Ficha do Jogo

Jogo: Stuttgart x Heidenheim>

Campeonato: Bundesliga 2024/25 — 31ª rodada>

Data: Sexta-feira, 25 de abril de 2025>

Horário: 15h30 (horário de Brasília)>

Local: MHPArena, Stuttgart>