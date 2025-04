LIGUE 1

PSG x Nice: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida ocorre no no Parc des Princes, em Paris

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2025 às 11:45

Vitinha em ação pelo PSG Crédito: Divulgação/ PSG

PSG e Nice se enfrentam nesta sexta-feira pela 31ª rodada da Ligue 1, no Parc des Princes. Já campeão francês, o Paris Saint-Germain entra em campo buscando manter sua invencibilidade e quebrar recordes na reta final da temporada. Do outro lado, o Nice briga por uma vaga nas competições europeias e encara o duelo como decisivo. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir PSG x Nice ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming) e pela CazéTV, no YouTube.>

PSG

O time parisiense chega ao duelo já com o título garantido e com uma campanha invicta até aqui. São 24 vitórias e seis empates em 30 jogos. No entanto, com uma partida decisiva pela Champions League na próxima semana, é provável que o técnico poupe alguns titulares, apostando na força do elenco para manter o bom desempenho.>

Nice

O Nice ainda briga por uma vaga na próxima Champions League e precisa somar pontos para não ficar fora da zona de classificação. Atualmente em 5º lugar, com 51 pontos, o time está a apenas dois do G4 e disputa as vagas com diversos concorrentes diretos. A equipe deve entrar em campo com força máxima.>

Prováveis escalações de PSG x Nice

PSG: Safonov; Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mbaye; Zaire-Emery, Mayulu, Lee; Doué, Gonçalo Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique.>

Nice: Bulka; Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario, Abdi; Guessand, Boga, Laborde. Técnico: Francesco Farioli.>

Ficha do Jogo

Jogo: PSG x Nice>

Campeonato: Ligue 1 2024/2025 — 31ª rodada>

Data: Sexta-feira, 25 de abril de 2025>

Horário: 15h45 (horário de Brasília)>

Local: Parc des Princes, Paris (França)>