Nadador baiano, Guilherme Caribé vence nos 100m livre e faz o melhor tempo do mundo em 2025

Caribé ficou a apenas dois décimos de segundo para quebrar o recorde sul-americano de César Cielo

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2025 às 19:08

Guilherme Caribé nos 100m livre Crédito: Satiro Sodré/CBDA

Inspirado por nomes como César Cielo, Bruno Fratus e Edvaldo Valério, que fizeram história na natação brasileira, Guilherme Caribé está levando as cores da Bahia - mais uma vez - para fora das fronteiras do estado. Nesta quarta-feira (23), o baiano venceu a final dos 100m livre do Troféu Maria Lenk com o tempo de 47s10, o mais rápido do mundo em 2025.>

Ao marcar 47s10 na decisão, Caribé ficou a apenas dois décimos de segundo para quebrar o recorde sul-americano de César Cielo, ainda hoje a terceira melhor marca da história na prova. Para efeito de comparação, o baiano ficaria com a medalha de prata caso tivesse esse rendimento na final da categoria nas Olimpíadas de Paris 2024, ficando atrás apenas do chinês Pan Zhanle, com 46s40.>

O Troféu Maria Lenk 2025 é a competição que vai determinar a seleção que representará o Brasil na natação no Mundial de Esportes Aquáticos 2025 em Singapura. Pelas regras da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas os tempos nas finais A serão levados em consideração. Além disso, há um limite de 12 vagas.>