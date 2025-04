DESEJO VAI SE REALIZAR?

Cristiano Ronaldo quer entrar para a Calçada da Fama do Maracanã: 'Sonho'

Astro português, porém, nunca jogou no estádio no Rio de Janeiro

Cristiano Ronaldo está próximo de conseguir mais um feito significativo na carreira: colocar a marca dos pés na Calçada da Fama do Maracanã. No início de abril, a equipe do jogador procurou a administração do estádio para realizar o feito. O pedido foi descrito como um sonho do jogador.>