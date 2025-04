MOMENTO ÚNICO

Messi e Cristiano Ronaldo podem jogar juntos pela primeira vez; saiba como

Carlos Tévez explicou ao programa argentino "Olga" como deve juntar os dois astros em um mesmo time

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 15:32

Messi e Cristiano Ronaldo: astro português diz que rivalidade com argentino 'já foi' Crédito: Harold Cunningham/UEFA

Todo fã de futebol já sonhou com a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo time. Se depender de Carlos Tévez, ex-jogador de futebol argentino, esse sonho pode estar perto de ser realizado. O ídolo do Boca Juniors revelou que pretende fazer um jogo de despedida no final do ano na Bombonera e juntar os dois craques em campo.>

"Ronaldo em um time e Messi no outro? Vou colocar eles juntos. Vou buscá-los, só precisamos ver quando. Não é fácil. Seria lindo fechar o ciclo com um jogo de homenagem no fim do ano. Tenho de falar com Román (Riquelme, presidente do Boca Juniors). Se for preciso vou buscá-lo (CR7) pessoalmente", contou Tévez ao programa argentino "Olga".>