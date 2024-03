CONVIDADOS DE JANTAR

Jogador francês Payet entrega camisas do Vasco a Lula e Macron

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Brasil, e Emmanuel Macron, da França, receberam camisas do Vasco de Dimitri Payet, camisa 10 do clube cruzmaltino. O atleta foi um dos convidados do jantar promovido por Macron. Ele reuniu figuras da cultura, esporte e literatura em um jantar no hotel Rosewood, dos mais luxuosos de São Paulo. A informação é do site ge.