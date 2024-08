LIBERTADORES

Jogador sofre colapso e desmaia em campo em jogo contra o São Paulo

Izquierdo, 27 anos, zagueiro do Nacional do Uruguai está internado na UTI do Hospital Albert Einstein

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 07:11

Jogador sofre colapso e desmaia em campo em jogo contra o São Paulo Crédito: Reprodução

O jogador Izquierdo, 27 anos, zagueiro do Nacional do Uruguai, desmaiou em campo durante uma partida contra o São Paulo na noite desta quinta-feira (22).

Imagens mostram o momento em que o jogador do time uruguaio sofreu um colapso sozinho quando a partida no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, já se aproximava do fim.

Izquierdo estava na área central do campo quando sofreu o mal-estar e caiu em campo. A partida foi interrompida imediatamente.

Os jogadores ficaram desesperados e pediram uma ambulância para atender o zagueiro.

O jogador foi atendido em campo e retirado pela ambulância do estádio. Ele está internado na UTI do Hospital Albert Einstein.

No momento que Juan Izquierdo era atendido pelos médicos no gramado do Morumbis, Lucas Moura se aproxima do jogador toca em seus pés e começa a fazer uma oração. Que imagem!



?️: @tomersavoia pic.twitter.com/0nYKrHnw4t — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 23, 2024

Segundo comunicado oficial do time uruguaio, o desmaio foi causado por uma arritmia cardíaca.