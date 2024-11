PRESENTE

Jogadores da Seleção Brasileira ganham camisa do Bahia antes de duelo contra o Uruguai

Brasil encara a Celeste na noite desta terça-feira (19), na Fonte Nova

Os jogadores da Seleção Brasileira foram presenteados com camisas do Bahia antes do duelo contra o Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será na noite desta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova.