PEDINDO PASSAGEM

Jogadores do banco voltam a resolver no Bahia e Ceni abre possibilidade de mudar o time: ‘Analisar o que for melhor’

Treinador não descarta trocas no ataque para o jogo contra o Vasco

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 05:00

Ademir vive em 2024 a sua temporada com mais assistências na carreira Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mais uma vez na temporada 2024, o Bahia voltou a mostrar a força do seu banco de reservas. Contra o Cruzeiro, na última sexta-feira, no Mineirão, Ademir e Luciano Rodríguez entraram no segundo tempo e ajudaram o tricolor a arrancar o empate por 1x1. Diante do jejum do ataque titular, os substitutos começam a pedir passagem na equipe.

No caso de Ademir, o jogador vive o seu ano mais garçom na carreira. Com o passe para o gol de Lucho contra o Cruzeiro, o Fumacinha chegou a seis assistências na temporada. Até então, a maior marca havia sido alcançada em 2021, quando defendia o América-MG e deu cinco passes para os companheiros.

Ademir, aliás, tem sido um reserva de luxo para o Esquadrão. Além das seis assistências, ele marcou quatro gols com a camisa tricolor. Após o jogo no Mineirão, Rogério Ceni foi questionado se o atacante tem chance de ganhar oportunidade na equipe titular e afirmou que todos os atletas estão na disputa.

“Claro que tem chance de ser titular, todos têm. Trabalham todos os dias. Temos um modelo de jogo adaptável a depender das opções. Ganhamos duas boas opções, Nico [Acevedo] e Biel. Ademir entrou bem, fez boas jogadas. Características específicas, velocidade e amplitude, de passar e fazer o cruzamento do gol. A gente sempre analisa durante a semana. Fazemos algumas opções por altura, marcação, mas sempre analisamos”, explicou o treinador.

A situação de Ademir é parecida com a de Biel. O camisa 11 alternou entre o banco e a titularidade durante boa parte do ano, mas voltou a ganhar chance na equipe após ter ficado dois meses longe dos gramados por conta de uma lesão nas costas. Biel é o líder em assistências do Bahia, com 11 passes, e já anotou cinco gols.

Com o retorno de Caio Alexandre, que cumpriu suspensão na rodada passada, a tendência é a de que Biel deixe o time para que Thaciano seja novamente escalado no ataque diante do Vasco, na próxima segunda-feira, em São Januário. Rogério Ceni, no entanto, deixou aberta a possibilidade de colocar em campo uma equipe diferente.

“É difícil encontrar lugar para todo mundo. Vamos trabalhar a semana, e o Biel em tese vai ter melhor condicionamento físico. Vamos analisar, ver como fica melhor contra o Vasco, mas é possível até Biel e Ademir. Analisar o adversário, jogo difícil fora contra o Vasco. Colocar todos de velocidade no primeiro tempo, você não tem esses jogadores de transição para o final. Analisar o que for melhor para o jogo”, afirmou.

A disputa por uma vaga no ataque conta ainda com Luciano Rodríguez. Contra o Cruzeiro, o uruguaio marcou seu terceiro gol pelo Bahia, todos saindo do banco de reservas. Desde que chegou ao Esquadrão, ele foi titular apenas uma vez, na derrota por 1x0 para o Fluminense, no Maracanã.

JEJUM

Enquanto a galera do banco tem mostrado serviço, os atacantes titulares do Bahia vivem uma fase de seca. Artilheiro do time no ano, com 14 gols, Thaciano não balança as redes há oito jogos. A última vez foi no triunfo por 2x0 sobre o Grêmio, no dia 17 de agosto, quando fez os dois tentos.

Já Everaldo completou, contra o Cruzeiro, a terceira partida sem marcar. O centroavante ainda se mantém como principal goleador tricolor no Brasileirão, com oito gols.