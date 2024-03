CLIMA DE FINAL

Jogo da sobrevivência: Vitória decide futuro na Copa do Nordeste contra o Treze

Rubro-negro recebe time paraibano nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Barradão

Daniela Leone

Publicado em 27 de março de 2024 às 05:00

Osvaldo é um dos homens de confiança do técnico Léo Condé no Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O futuro do Vitória na Copa do Nordeste será definido na noite desta quarta-feira (27). Às 21h30, o rubro-negro tenta sobreviver na competição diante do Treze. Não depende apenas das próprias forças, mas terá o apoio da torcida nas arquibancadas do Barradão. O sonho de comemorar o pentacampeonato será intensificado ou interrompido nesta última rodada da fase classificatória do regional.

É fazer valer o mando de campo, partir para cima e ampliar a invencibilidade. O Vitória não perde em sua casa há quase 10 meses. A última derrota foi em 11 de junho do ano passado, para o Criciúma, por 1x0, na Série B do Brasileiro. De lá para cá, foram 21 jogos como mandante: 17 vitórias e 4 empates.

A força do Barradão será fundamental, já que ganhar do Treze é o caminho mais fácil para ficar com a vaga. O Leão está na 5ª posição do Grupo A, com 11 pontos, um a menos que CRB, Ceará e Botafogo-PB, que somam 12, cada, e ocupam a 2ª, 3ª e 4ª colocações, respectivamente. Se vencer e um desses três times perder ou empatar, o rubro-negro estará garantido nas quartas de final.

Se ganhar e o Sport for derrotado, o time do técnico Léo Condé também se classifica, mas somente se conseguir reverter a atual superioridade que o time pernambucano tem no saldo de gols (5 a 2). O adversário de Recife lidera a chave, com 14 pontos.

Quem joga?

A partida contra o Treze será a primeira das três decisões que o Vitória vai encarar em sequência. Nos próximos dois domingos, dias 31 e 7, às 16h, o rubro-negro vai enfrentar o principal rival, o Bahia, nas finais do Campeonato Baiano. O calendário intenso de jogos importantes exige que Léo Condé estude estratégias que permitam garantir a boa performance do elenco em todos os compromissos.

Por isso, o comandante sinalizou que pode poupar alguns atletas e dar espaço a recém-contratados. De qualquer forma, ele não poderá repetir a escalação do time que venceu o Fortaleza, por 1x0, no Castelão, na rodada passada do regional. Rodrigo Andrade levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Recuperado de contusão, Dudu voltou a treinar normalmente com o elenco na segunda-feira e virou opção para a vaga, assim como Jean Mota, que pode ter a chance de vestir a camisa de titular pela primeira vez. Ele entrou no decorrer da partida passada e briga por uma chance no onze inicial.

“Meu foco é trabalhar dia a dia e agarrar as oportunidades que tiver. Estou preparado. Estou bem fisicamente, tecnicamente. Preciso de ritmo de jogo, porém, creio que se o professor optar por mim vou dar o meu melhor”, avisou Jean Mota.

O zagueiro Camutanga saiu machucado do duelo contra o Fortaleza, mas treinou normalmente na reapresentação. Caso Léo Condé decida poupá-lo, Zapata é o substituto imediato.

O meia Daniel Júnior e o atacante Iury Castilho iniciaram a transição física após se recuperarem de contusão, mas ainda não estão à disposição. O atacante Mateus Gonçalves reforça a equipe após cumprir suspensão pela expulsão no Ba-Vi.