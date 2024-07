É HOJE!

Jogo do acesso: Bahia encara o JC em duelo que vale o retorno à elite do futebol feminino

Partida em Pituaçu terá portões abertos para a torcida

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de julho de 2024 às 05:00

Mulheres de Aço estão perto de confirmar o retorno à primeira divisão do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vive nesta segunda-feira (8), o seu “dia D” no futebol Feminino. A partir das 19h, as ‘Mulheres de Aço’ enfrentam o JC, no estádio de Pituaçu, pelo confronto de volta das quartas de final da Série A2 do Brasileirão. Mais do que uma vaga na semifinal, o confronto vale o acesso à primeira divisão. A torcida terá acesso gratuito ao estádio e o tricolor pede a doação 1kg de alimento para a Fundação José Silveira.

Depois de vencer o jogo de ida por 2x0, em Manaus, o Bahia chega ao confronto com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença que mesmo assim avançará no torneio. Como pelo regulamento da competição os quatro melhores colocados sobem de divisão, o Esquadrão confirmará o acesso se for semifinalista.

Até aqui, o tricolor fez bonito no Brasileirão. O time baiano passou em primeiro no grupo A, com cinco triunfos em sete jogos, e colocou um pé na semifinal ao vencer o JC na partida de ida. Mesmo assim, A goleira Yanne pediu o Bahia ligado para o “Jogo do ano”.

“Apesar da vantagem, nós vamos lutar para conquistar o triunfo, os 3 pontos. E isso conta para o mando de campo para a semifinal e final. Precisamos sair de lá com o triunfo, com a baliza zero, que é um dos meus objetivos na competição”, iniciou ela.

“Não vamos ficar acomodadas. Nós somos uma equipe que propõe o jogo, independente se lá foi 2 a 0 ou fosse outro resultado. Nossa ideia é nunca baixar linhas. Estar lá em cima, pressionar. Pode ser que a gente precise recuar, voltar um pouco, mas o time vai buscar sua identidade. Vai jogar para frente, para ganhar”, completou.

Assim como a técnica Lindsay Camila fez logo após o fim do primeiro jogo, Yanne convocou a torcida para lotar o estádio e apoiar as jogadoras. “Vamos fazer o jogo mais importante do ano, a partida mais difícil. Importante ter vocês, apoio, 12º jogador. Contamos com ajuda, apoio, e a gente consiga sair de lá com o acesso para a primeira divisão. Queremos fazer uma partida incrível para a felicidade de todos e sairmos felizes”, afirmou. O adversário em uma eventual semifinal será o Sport, que venceu o Athletico-PR e avançou de fase.

Se passar pelo JC, o Bahia confirmará o retorno à primeira divisão uma temporada após ter sido rebaixado. Depois da queda, o tricolor passou por mudanças na categoria, com a chegada de profissionais para o departamento de futebol e a reformulação do elenco e comissão técnica.