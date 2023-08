Jovem de 13 anos morre durante competição de mountain bike

O adolescente Henzo Cristiano Lacerda Nascimento, de 13 anos, morreu durante uma competição de ciclismo no último domingo (27). Segundo nota oficial da Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), o jovem teve um mal súbito durante prova da categoria infanto-juvenil no Campeonato Paranaense de Mountain Bike XCO 2023, realizado na cidade de Manoel Ribas, na região central do Paraná.



De acordo com a FPC, Henzo era o atual segundo colocado do ranking paranaense de MTB XCO. O pai do adolescente, Cristiano Nascimento, era um dos organizadores da competição e, dias antes, publicou nas redes sociais um vídeo do filho convidando outros jovens a participarem da competição.