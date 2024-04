BRASILEIRÃO

Juazeirense e Jacuipense estreiam com empates na Série D

Representantes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro, Juazeirense e Jacuipense estrearam com empates na competição. Neste sábado (27), o Cancão recebeu o Itabaiana, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Os sergipanos saíram na frente logo no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Cleiton cobrou falta ensaiada e inaugurou o placar.

No mesmo horário, o Jacuipense enfrentou o Petrolina no estádio Pedro Coelho. As duas equipes fizeram um duelo movimentado, mas ficaram em branco no ataque e empataram por 0x0. Jacuipense e Juazeirense estão no Grupo A4. Como apenas o ASA vencer na chave, todos os outros clubes estão empatados com um ponto, e o Sergipe é o lanterna, com zero.