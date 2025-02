BA-VI 500

Juba afirma que 'cera' do Vitória não atrapalhou o jogo do Bahia

O lateral-esquerdo afirmou que o que faltou para o tricolor foi sorte

Outro ponto comentado por Juba sobre o clássico foi a ausência de gols, decepcionando a torcida com um jogo terminado no zero a zero. "Acho que a gente, chegou bem, teve o bom controle do jogo, conseguimos chegar no gol dos nossos adversários. Infelizmente, a bola não entrou para dentro do gol e a gente não conseguiu o triunfo, mas creio que não faltou capricho", comentou. >