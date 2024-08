EM EVOLUÇÃO

Juba comemora gol no clássico e projeta retomada do Bahia após triunfos: ‘Dá moral’

Lateral voltou a ser decisivo com a camisa do Bahia no Brasileirão

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 16:59

Luciano Juba diz que está feliz pela evolução que vem tendo no Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Cada vez mais “dono” da lateral esquerda do Bahia, Luciano Juba celebra a evolução que vem tendo com a camisa tricolor. Durante entrevista, nesta sexta-feira (16), o jogador afirmou que a boa fase é fruto da entrega durante os treinos e reforçou a ideia de que o Esquadrão tem capacidade para alçar voos altos na atual temporada.

“Fico muito feliz por essa minha evolução, feliz pelo gol no clássico, foi muito importante para mim. Eu sempre falei que é importante marcar gols, mas o mais importante era o triunfo no clássico, a gente precisava voltar a vencer no Brasileiro”, iniciou ele.

No Ba-Vi, Luciano Juba aproveitou a chance que teve para fechar o triunfo por 2x0. na ocasião, o jogador havia sido deslocado para a linha de ataque, após a entrada de Iago Borduchi no jogo. Juba conta que não tem preferência entre atuar na lateral ou como um ponta, que sempre vai dar o máximo para ajudar a equipe.

“É sempre bom fazer gols, ajudar a equipe. Eu estou feliz por esse momento e espero ajudar ainda mais no decorrer do ano para que no final do campeonato a gente possa estar comemorando coisas grandes”, completou.

O próximo objetivo do Bahia agora é o de vencer o Grêmio e voltar do Rio Grande do Sul com os três pontos na bagagem. O duelo será neste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Segundo Juba, os triunfos em sequência contra Botafogo e Vitória deram mais confiança ao time azul, vermelho e branco.