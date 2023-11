Juba prega concentração máxima do Bahia contra o Corinthians

Luciano Juba concedeu entrevista após treino. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A concentração é o ponto-chave para o Bahia nessa reta final de Brasileirão. Esse é o pensamento transmitido por Luciano Juba, tendo em vista o confronto contra o Corinthians, na próxima sexta-feira (25), em São Paulo.



O atacante tricolor concedeu entrevista coletiva após o treino realizado pela comissão técnica do técnico Rogério Ceni nesta quinta-feira (16), no CT Evaristo de Macedo.



"Desde o jogo contra o Athletico-PR, já falamos que tínhamos que virar a chave e focar no jogo contra o Corinthians, e é o que a gente vem fazendo. Nossa concentração tem que estar lá em cima, estarmos concentrados do início ao final do jogo", afirmou o camisa 46.

Juba é o jogador do elenco com mais participações em gols em 2023: são 20 gols e 18 assistências. Todos esses, no entanto, foram anotados quando ele ainda estava no Sport. O atacante vive a expectativa de desencantar com a camisa azul, vermelha e branca, e citou o pouco tempo de clube nesse processo. "Acho que é uma questão de adaptação. Aqui são outros companheiros, outro estilo de jogo, e tenho certeza que nessa final vou dar meu máximo para contribuir dentro de campo e ajudar o Bahia da melhor maneira possível."

Desde que chegou a Salvador, o atacante só foi titular em três oportunidades. Ao todo, são apenas 312 minutos jogados em dez partidas, uma média de pouco mais de 31 minutos por jogo. Além disso, Juba costumava atuar no Sport em uma linha de ataque, como um ponta pelo lado esquerdo. No jogo contra o Athletico-PR, o primeiro em que ele atuou do início ao fim, foi posicionado na ala esquerda. O próprio atleta falou sobre essa improvisação.

"Já atuei bastante nessa função de ala, e já falei que estou à disposição para atuar ali. O professor que vai decidir quem deve jogar, mas estou sempre à disposição e se a oportunidade for minha, eu vou ter que dar meu máximo para que possa ajudar o Bahia dentro de campo da melhor maneira possível."