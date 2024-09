BUSCA TRICOLOR

Juba reforça desejo por Libertadores e coloca defesa como um dos trunfos do Bahia para vencer o Fortaleza

Lateral projeta jogo difícil, mas diz que Esquadrão pode vencer o rival

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 14:33

Luciano Juba é um dos destaques do Bahia na atual temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de uma semana livre para recuperar e preparar o time, o Bahia está pronto para enfrentar o Fortaleza. Neste sábado (21), as duas equipes se enfrentam em mais um clássico nordestino pelo Brasileirão. A partida será às 21h, no estádio Castelão. Mesmo fora de casa, o pensamento do Bahia é o de manter a pegada apresentada na vitória por 3x0 sobre o Atlético-MG para voltar a Salvador com os três pontos.

Durante entrevista, nesta sexta-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, o lateral esquerdo Luciano Juba voltou a pontuar a obsessão do elenco por conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores. O Esquadrão é o atual 6º colocado da Série A, com 42 pontos, dentro da zona de classificação para o torneio internacional.

"A gente só está no Brasileiro, e nosso foco é uma vaga na Libertadores. Temos que trabalhar firmes e fortes. Temos muitos jogos difíceis, mas se manter nosso foco a gente tem grandes chances para, no ano que vem, estar na Libertadores", disse o jogador.

Apesar do foco no triunfo, Juba sabe que vencer o Fortaleza fora de casa não será tarefa fácil. O Leão do Pici é o terceiro colocado, com 49 pontos. O time, no entanto, atravessa má fase e não vence há quatro jogos. Diante da oscilação do rival, o Bahia tem uma janela de oportunidade que pode ser aproveitada.

"A gente sabe que é muito difícil jogar lá. Não é à toa que estavam disputando a liderança com o Botafogo. Temos que manter nossa pegada para que possa ir lá e fazer grande jogo e conquistar o triunfo", completou Juba.

SOLIDEZ

Entre os trunfos para fazer o Bahia vencer e subir na tabela do Brasileirão, Luciano Juba destaca a solidez defensiva do tricolor. O Esquadrão costuma sofrer poucos gols e tem a sexta melhor defesa do Brasileirão. O time levou 27 gols nos 26 jogos que disputou. O Palmeiras lidera a estatística, com 19 tentos sofridos.