OLHO EM PARIS

Judô: Brasil fecha 1° dia do Grand Slam de Dushanbe com apenas uma vitória

Dos cinco representantes no tatame, o país só ganhou uma vez, com Amanda Lima

Com dez judocas confirmados nos Jogos de Paris-2024, a seleção brasileira de judô ainda tenta aumentar a delegação. Mas a busca por pontos e vagas para a Olimpíada nas competições que restam não começou da melhor maneira no Grand Slam de Dushanbe, no Tajiquistão, nesta sexta-feira. Dos cinco representantes no tatame, o país somou apenas uma vitória, com Amanda Lima (até 48kg).