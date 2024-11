LUTO

Judoca Luiz Onmura, medalhista olímpico em 1984, morre aos 64 anos

Paulistano quebrou jejum de 12 anos ao faturar bronze em Los Angeles

“Luiz Onmura representou com orgulho as cores do Brasil e os valores do judô e do olimpismo, demonstrando humildade e lutando bravamente pela vida. Toda a comunidade esportiva lamenta esta perda e presta solidariedade à família e aos amigos”, disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em nota de pesar da entidade.