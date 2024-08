CONTRATO ATÉ 2030

Julián Álvarez deixa o Manchester City e assina com o Atlético de Madrid

O clube espanhol oficializou a contratação nas redes sociais em que aparece um desenho mal feito do Homem-Aranha, referindo-se ao apelido de "Aranha" do atacante. "Desculpe. Os desenhistas estão de férias." Publicações posteriores mostraram Alvarez, que foi chamado de "The Amazing Julián".

A operação foi fechada por 100 milhões de euros, o que transforma o negócio com o Manchester City em uma das maiores contratações do Atlético de Madrid. O argentino se mostrou receptivo à ideia de trocar a Inglaterra pela capital espanhola desde os primeiros contatos, mas o time de Madri encontrou resistência no Manchester City, que não se mostrava disposto a negociar uma transferência.

Julián foi consolidando a ideia de jogar o Campeonato Espanhol ao conversar com os companheiros de seleção argentina Molina e De Paul, que jogam no time, com técnico Diego Simeone e até com o francês Griezmann e passou pressionar a direção do clube inglês. Esse foi um fator fundamental para a transferência, já que o técnico Pep Guardiola não gosta de trabalhar com jogadores insatisfeitos no elenco. Aos 24 anos, o atacante demonstrava não estava contente com sua condição de reserva de Haaland.