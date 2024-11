ELEIÇÕES DOS EUA

Junior Cigano posta foto com Donald Trump durante eleições nos EUA

O lutador de MMA brasileiro mora na Flórida e declarou apoio ao candidato republicano

Junior mora com sua família na Flórida, e declarou apoio ao candidato republicano no dia de início das eleições norte-americanas. A principal opositora de Trump, Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, também vinha sendo apoiada por famosos ao longo da semana.