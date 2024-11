ELEIÇÃO

Líderes internacionais parabenizam Trump por provável vitória nas eleições dos EUA

Empresário conquistou votos da maioria dos delegados

Líderes internacionais congratularam Donald Trump como presidente eleito dos EUA através de mensagens no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 6. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou que "a Itália e os EUA são nações irmãs, unidas por uma aliança inabalável, valores comuns e amizade histórica. É um vinculo estratégico, que estou segura que nos iremos fortalecer ainda mais".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também expressou felicitações a Donald Trump. "Parabéns presidente eleito Trump na sua histórica eleição vitoriosa". Ele também apontou que "como os aliados mais próximos, ficamos ombro a ombro em defesa dos nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e cooperação".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, deu os parabéns a Donald Trump "pela sua impressionante vitória". Ele destacou que lembra a reunião que teve com o republicano em setembro, quando trataram em detalhes da parceria estratégica entre seu país e os EUA e "formas para colocar um fim na agressão da Rússia à Ucrânia".

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou congratulações "ao meu amigo" Donald Trump pela sua vitória e almeja "renovar nossa colaboração para fortalecer ainda mais" a parceria estratégica entre o seu país e os EUA. "Juntos, vamos trabalhar para o benefício do nossos povos e promover a paz global, estabilidade e prosperidade", disse.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, expressou que a liderança de Trump "novamente será fundamental para manter nossa aliança forte" e ressaltou que tem o objetivo de trabalhar com ele na OTAN para "avançar a paz através da força".