CAMPEONATO ITALIANO

Juventus empata com Cagliari e perde chance de encostar no Milan

A Juventus sofreu, conseguiu arrancar um empate de 2 a 2 diante do Cagliari, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Italiano, mas desperdiçou a oportunidade de acirrar a disputa pela vice-liderança da competição. Com o resultado, o time de Turim chegou aos 64 pontos e agora tem cinco de desvantagem para o Milan, segundo colocado.

Isolada e com a mão na taça, a Internazionale contabiliza 89 pontos e deve garantir a volta olímpica já na rodada deste final de semana, quando vai fazer o clássico de Milão diante do maior rival.

O Cagliari, que deixou a vitória escapar nos minutos finais, construiu a vantagem de 2 a 0 com dois gols de pênalti no primeiro tempo. O brasileiro Bremer meteu a mão na bola dentro da área e o juiz marcou a infração. Gianluca Gaetano bateu com categoria no canto e abriu o marcador aos 30 minutos.