Kanu acredita que tricolor vai engatar boa sequência no segundo turno. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Capitão e um dos líderes do Bahia, o zagueiro Kanu vive uma nova fase no tricolor. Após chegar por empréstimo do Botafogo, ele teve os direitos comprados e firmou contrato em definitivo até o fim de 2027. Nesta sexta-feira (25), o jogador concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo e comemorou o acordo.



“Estou muito feliz com essa renovação, era um objetivo que eu tinha desde que cheguei aqui. Me adaptei muito bem ao clube e fui muito bem recebido pelo staff e pelos torcedores. A energia criada dentro da Fonte Nova é algo muito mágico. Cada vez que eu estou em campo, eu me motivo para que a casa esteja cheia e que a gente possa fazer bons jogos. Continuar esse trabalho muito duro para que mantenha essa crescente, tenha bons resultados e a torcida sempre feliz”, disse o jogador.

Quis o destino que o primeiro jogo de Kanu como atleta em definitivo do Bahia será contra o Botafogo, clube no qual foi formado. Neste domingo (27), os times se enfrentam no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Contra o líder, Kanu sabe que o Bahia precisa pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento. O tricolor é o 16º colocado, com 21 pontos. Está empatado com o Santos, 17º, mas leva vantagem no saldo de gols.

“Acho que o caminho é uma boa atuação para, consequentemente, conseguirmos a vitória. Óbvio que a gente se cobra de jogar bem e não ganhar, mas acho que já temos o caminho traçado e não tenho dúvida que vai ser consequência o rumo dos triunfos fora de casa”, explicou ele.

“A gente vai embalar nesse campeonato, porque hoje a equipe é muito mais madura e mais estabilizada dentro e fora de campo, as conexões aumentaram. A gente espera que, com muito trabalho, as coisas fluam da melhor maneira possível e a gente termine o ano bem”, completou.

Nas últimas partidas, Kanu ganhou um novo parceiro na zaga. Vitor Hugo ganhou a posição que era de Gabriel Xavier. Com o time mais ajustado, o Esquadrão conseguiu atuações mais sólidas. Tanto que sofreu apenas dois gols em cinco jogos.