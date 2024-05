Kanu revela frustração após semestre sem título, mas diz que ano do Bahia ainda não acabou: 'Vivemos uma crescente boa'

O Bahia não conseguiu, no primeiro semestre, alcançar a expectativa gerada pelos torcedores no início da temporada. Com a perda do título do Campeonato Baiano na final para o Vitória e a recente eliminação na semifinal da Copa do Nordeste, diante do CRB, o Esquadrão fechou a primeira metade do ano sem levantar nenhuma taça. Para o zagueiro Kanu, a situação gera frustração dentro do elenco.