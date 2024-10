PRÊMIO KOPA

Lamine Yamal é eleito melhor jogador jovem do mundo

O atleta do Barcelona se tornou mais jovem da história a faturar o prêmio Kopa

Joia do Barcelona, Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo nesta segunda-feira (28). O troféu Kopa foi concedido ao jogador durante a premiação da Bola de Ouro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.