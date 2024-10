DESTAQUE TRICOLOR

Lateral Arias, do Bahia, é convocado pela Colômbia para jogos das eliminatórias

Figurinha carimbada na seleção da Colômbia, o lateral direito Santiago Arias, do Bahia, foi mais uma vez convocado. O jogador foi chamado pelo técnico Néstor Lorenzo para os jogos contra Bolívia e Chile, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Arias se apresentará à seleção colombiana logo após o confronto do Bahia contra o Flamengo, neste sábado (5), às 19h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

A Colômbia enfrentará a Bolívia, no dia 10 de outubro, em El Alto, na Bolívia. Já no dia 15 de outubro, o rival será o Chile, no estádio Metropolitano, em Barranquilla.