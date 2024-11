FIGURINHA CARIMBADA

Lateral do Bahia, Santiago Arias é novamente convocado pela Colômbia

Jogador defenderá o país sul-americano nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 16:16

Santiago Arias foi chamado para os jogos contra Uruguai e Equador Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Figurinha carimbada na Seleção da Colômbia, o lateral direito Santiago Arias, do Bahia, foi novamente chamado pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a equipe nacional durante a data Fifa de novembro, quando o grupo entrará em campo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Arias vai fazer parte do grupo que enfrenta o Uruguai, no dia 15 de novembro, no estádio Centenário, e o Equador, no dia 19 do mesmo mês, no Metropolitano, em Barranquilla.

Arias tem sido convocado de forma recorrente no time colombiano. Ele foi titular nas duas últimas partidas do país nas eliminatórias. Os colombianos estão em segundo lugar na classificação, com 19 pontos. A Argentina lidera a competição, com 22.