PERTO DO ADEUS

LeBron James confirma a sua despedida dos Jogos Olímpicos na edição de Paris-2024

LeBron conta com duas medalhas de ouro e uma de bronze em Jogos Olímpicos

LeBron James, um dos maiores nomes do basquete mundial, vai disputar uma edição de olimpíada pela última vez em Paris. Ele confirmou o fim de seu ciclo em jogos olímpicos em uma entrevista à emissora americana NBC nesta sexta-feira.

Com uma medalha de bronze e duas de ouro no currículo, ele é um dos atletas mais experientes do elenco. Ao ser questionado se não poderia repensar a aposentadoria pelo fato de a próxima Olimpíada ter como sede a cidade de Los Angeles, ele usou o bom humor para reforçar a ideia de que realmente vai deixar a seleção olímpica.