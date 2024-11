ELIMINATÓRIAS DA COPA

‘Lei anti-Messi’: Por que o estádio paraguaio proibiu camisas do argentino

Torcedores não poderão usar nenhuma camisa de Messi no confronto entre Argentina e Paraguai nesta quinta-feira (14)

Marina Branco

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 15:22

Camisas de Messi pela Argentina Crédito: Divulgação/Sotheby's

Os fãs paraguaios de Lionel Messi recebem uma péssima notícia com a aproximação da disputa entre Paraguai e Argentina nesta quinta-feira (14), às 20h30, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo, que acontecerá no estádio Defensores del Chaco, não será assistido por torcedores usando a camisa do craque, após a “lei anti-Messi” criada pelo diretor de futebol paraguaio Fernando Villasboa.

Sejam da Argentina, do Barcelona, do Paris Saint-Germain ou do Inter Miami, camisas com o clássico Messi 10 nas costas não serão permitidas no estádio, de acordo com decisão divulgada nesta quarta-feira (13). A intenção é criar uma atmosfera de apoio à seleção paraguaia, que poderia ser ‘atrapalhada’ pela idolatria ao craque argentino.

Para Villasboa, a prioridade é preencher as arquibancadas com as cores do Paraguai, sem focar apenas no atacante do Inter Miami. Por isso, a definição se estende inclusive para fãs argentinos, que não poderão usar a camisa de Messi.

Essa não é a primeira vez que o Paraguai toma essa decisão - o último jogador a ter suas camisas banidas de um estádio paraguaio pela atenção que chama foi o brasileiro Vini Jr, quando o Brasil disputou a oitava rodada das Eliminatórias em setembro. Foram proibidas camisas do craque do Brasil, do Flamengo e do Real Madrid no mesmo estádio do jogo de amanhã.

A diferença é que, na época, o setor visitante poderia usar livremente camisas de jogadores brasileiros, o que não se manteve com a regulamentação para Messi.