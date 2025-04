PREMIER LEAGUE

Leicester x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto inglês ocorre às 12h30 (horário de Brasília), no King Power Stadium

Neste domingo (20), o Liverpool pode conquistar o título da Premier League 2024/25 ao enfrentar o Leicester City fora de casa, às 12:30 (horário de Brasília), no King Power Stadium. A partida, válida pela 33ª rodada, pode consagrar os Reds como campeões, caso o Arsenal perca para o Ipswich, que joga mais cedo.>

Onde assistir Leicester x Liverpool ao vivo

Liverpool

O time de Arne Slot é líder absoluto da Premier League, com 76 pontos, e precisa apenas vencer o Leicester para garantir matematicamente o título, desde que o Arsenal perca mais cedo. O Liverpool tem grande vantagem, mas ainda precisa de uma combinação de resultados para confirmar a taça.>

Leicester

Em uma situação desesperadora, o Leicester ocupa a penúltima posição, com 18 pontos, e precisa urgentemente da vitória para manter suas chances de evitar o rebaixamento. Com 17 pontos atrás do West Ham, a equipe precisa reagir nas últimas rodadas para escapar da queda.>