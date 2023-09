Líderes de torcida do Vitória relatam agressões verbais, ameaças e citam omissão da PM no Barradão

Leoas da Barra, grupo de líderes de torcida do Vitória. Crédito: Reprodução / Instagram

O grupo de líderes de torcida do Vitória, conhecido por Leoas da Barra, relatou que suas integrantes foram ameaçadas e agredidas verbalmente no Barradão durante o empate sem gols com o Mirassol, disputado na última sexta-feira (1º) e válido pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro.



O manifesto ocorreu através de nota de repúdio publicada nas redes sociais. “(...) uma ‘torcedora’, que nunca vimos, mais uma vez veio procurar confusão. Não sabemos se a tal rivalidade feminina a afetou, enfim... Nos xingou, com palavras de baixo calão, ameaçou nos bater, e claro, nossas Leoas não deixaram barato!”, diz um trecho.

A nota também informa que as integrantes acionaram a Polícia Militar da Bahia, presente no estádio, mas que o grupamento teria ignorado o pedido de ajuda.

“Antes da gente ter disposição pra agredir (nos defender, leia-se), informamos a polícia (Que nada fez, apenas RIU) Sim, riram. Pra que serve a polícia no estádio? Não sabemos. Se a gente revidasse, provavelmente seríamos culpadas! Enfim, resumindo, todas as animadoras sofrem com isso diariamente!”.

Através da assessoria de comunicação, a Polícia Militar da Bahia afirmou que "de acordo com informações do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), não houve acionamento para atender a essa ocorrência".

No texto, as Leoas da Barra também cobram atitude dos clubes. “Pedimos que os clubes, incluindo o @ecvitoria prestem atenção na misoginia nos estádios, e enquanto nós, animadoras (principalmente), somos os alvos fáceis!”.

Através de postagem no Twitter, o Vitória se manifestou sobre o assunto: "O Esporte Clube Vitória vem a público repudiar toda e qualquer ofensa proferida às Leoas da Barra no jogo de ontem (01). Nós pregamos o respeito a todas as meninas que ali fazem o seu trabalho por puro amor ao time. Ressaltamos a importância de que todos os torcedores rubro-negros façam sua parte e colaborem para manter o ambiente de forma respeitosa. Estamos à disposição para ajudar e não aceitaremos atitudes como essa”, escreveu o clube.

Confira na íntegra a nota de repúdio divulgada pelas Leoas da Barra:

“Nós, Leoas (e animadoras, em geral) somos até acostumadas com as pessoas gritando e AFIRMANDO que somos "pu***" , "interesseiras", que só queremos jogadores (mesmo nem tendo contato), que nos achamos, que temos preferência por algumas pessoas na seleção e blablabla.

Mas existem ocasiões que esse ódio por mulheres ultrapassa os limites!

A primeira vez foi no Barradão, logo quando iniciamos, pessoas gritavam que éramos PROSTITUTAS, na nossa frente, por nada.

Na Fonte Nova, lá por 2017, torcedores do próprio time nos xingaram pelo Vitória ter perdido. Isso mesmo, NOS XINGARAM, como se fosse nossa culpa. Foi uma confusão tão grande, que até a TV BAHIA registrou e divulgou em uma reportagem!

Hoje, contra o Mirassol (01/09/2023) uma "torcedora", que nunca vimos, mais uma vez veio procurar confusão. Não sabemos se a tal rivalidade feminina a afetou, enfim..

Nos xingou, com palavras de baixo calão, ameaçou nos bater, e claro, nossas Leoas não deixaram barato! Antes da gente ter disposição pra agredir (nos defender, leia-se), informamos a polícia (Que nada fez, apenas RIU) Sim, riram.

Pra que serve a polícia no estádio? Não sabemos.

Se a gente revidasse, provavelmente seríamos culpadas! Enfim, resumindo, todas as animadoras sofrem com isso diariamente!

Xingamentos, cantadas, ameaças. Até quando jogam objetos da arquibancada, o alvo somos nós, pois estamos bem atrás do gol.

Pedimos que os clubes, incluindo o @ecvitoria prestem atenção na misoginia nos estádios, e enquanto nós, animadoras(principalmente), somos os alvos fáceis!

Somos mulheres, mais fracas fisicamente e socialmente, somos as primeiras a levar todo tipo de retaliação!