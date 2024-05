FUTEBOL

Lucas Paquetá é denunciado por suspeita de manipulação no futebol inglês

Jogador da Seleção Brasileira foi acusado de quatro violações das regras de apostas da Premier League

Estadão

Publicado em 23 de maio de 2024 às 14:26

Paquetá em ação em jogo do West Ham Crédito: West Ham/Divulgação

O meia Lucas Paquetá, do West Ham, foi denunciado nesta quinta-feira (23) pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, sigla em inglês). O jogador da seleção brasileira foi acusado de quatro violações das regras de apostas do Campeonato Inglês, no que se refere à sua postura dentro de campo em três partidas. Alvo do Manchester City, atual tetracampeão inglês, ele pode ter sua transferência inviabilizada por causa desta investigação.

A suspeita da entidade que comanda o futebol local se refere à Regra E5.1 da FA, e têm relação com a conduta do atleta em três partidas realizadas no ano passado, quando recebeu cartão amarelo: o duelo diante do Leicester, City, em 12 de novembro de 2022, o jogo com o Aston Villa, no dia 12 de março de 2023 e, por fim, o confronto com o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023

A alegação é de que, nesses compromissos, Paquetá procurou, de forma intencional, ser advertido pelo árbitro com a intenção indevida de afetar as apostas do mercado para que uma ou mais pessoas lucrem.

Esta investigação deve prejudicar o andamento das negociações de sua ida para o Manchester City. As cifras envolvendo a contratação do atleta giram em torno de 80 milhões de libras (pouco mais de R$ 523 milhões).

Paquetá se manifestou sobre o caso e negou qualquer irregularidade ou conhecimento das apostas suspeitas. Por meio das redes sociais, o jogador revelado pelo Flamengo externou seu descontentamento.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas das investigações e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", diz a postagem do atleta.

O clube londrino disse que continuará apoiando o jogador brasileiro, em comunicado enviado ao jornal inglês The Sun.