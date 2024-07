REENCONTRO COM AS REDES

Luciano Juba celebra triunfo sobre o Athletico-PR e primeiro gol na temporada

"Fico muito feliz de poder marcar o primeiro gol na temporada, demorou mas saiu. Contei um pouco com a sorte, mas o mais importante era o triunfo, a gente sabe que o Brasileiro é muito difícil e a gente precisa estar sempre pontuando pra ficar na parte de cima da tabela. Agora é focar no Cuiabá, que vai ser um grande jogo", afirmou.

No ano passado, Juba marcou 21 gols e deu 20 assistências defendendo Bahia e Sport. O jogador falou também sobre a concorrência que vai ganhar na lateral esquerda nos próximos jogos com a chegada de Iago Borduchi. Para ele, a presença do jogador vai fortalecer o elenco do Bahia.