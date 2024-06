Luis Guilherme é anunciado pelo West Ham e Palmeiras se despede

O meia-atacante Luis Guilherme foi anunciado oficialmente pelo West Ham nesta quinta-feira. O time de Londres, na Inglaterra, divulgou nas redes sociais um vídeo do jogador de 18 anos vestindo a camisa da equipe. Ele foi negociado pelo Palmeiras por aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 171,5 milhões). O clube paulista detinha 80% dos direitos econômicos do atleta.

Em sua conta oficial no X (antigo Twitter), o Palmeiras desejou boa sorte ao jogador revelado nas categorias de base. "Sete anos de momentos marcantes e títulos inesquecíveis compartilhados juntos! A #FamíliaPalmeiras sempre estará na torcida pelo seu sucesso, Luis Guilherme! Obrigado", escreveu o clube, em publicação acompanhada de um vídeo com momentos do jovem com a camisa palmeirense.