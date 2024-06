NBA

Boston Celtics vence Dallas Mavericks pela 3ª vez seguida e fica a uma vitória do título

Equipe poderá conquistar na sexta-feira o 18º título de sua história

Estadão

Publicado em 13 de junho de 2024 às 10:44

O Boston Celtics poderá conquistar na sexta-feira o 18º título de sua história na NBA. A tradicional equipe derrotou o Dallas Mavericks, nesta quarta-feira, no ginásio do rival, por 106 a 99 e abriu 3 a 0 na série final.

Kyrie Irving foi o cestinha do jogo, ao marcar 35 pontos para Dallas, enquanto Jason Tatum colaborou com 31 pontos para Boston. As equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 21h30, mais uma vez no American Airlines Center, em Dallas, no Texas. Nunca na história da NBA uma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 nas finais.

Antes do início do jogo, foi feita uma homenagem ao lendário Jerry West, morto nesta quarta-feira, aos 86 anos. O ex-ala-armador fez história no Los Angeles Lakers e inspirou a silhueta do logotipo da NBA, além de integrar o Hall da Fama da modalidade.

Sem o grandalhão Kristaps Porzingis, com uma lesão na perna esquerda, Boston sofreu na disputa dos rebotes nas duas tabelas no início do jogo. Com isso, Dallas abriu rapidamente 22 a 9. Os Celtics apostaram nos arremessos de longe, mas não teve sucesso. Pelo Dallas, Kyrie Irving acertou o primeiro arremesso de três pontos da série.

Em um duelo tão equilibrado, três erros no ataque permitiram a aproximação de Boston no placar com 23 a 25. Apesar do forte apoio vindo das arquibancadas, Dallas falhou muito no ataque e proporcionou contra-ataques para Boston, que terminou o primeiro quarto apenas um ponto atrás no placar: 31 a 30.

Boston veio para o segundo quarto com uma defesa mais organizada Com isso, obteve sucesso diante do ataque de Dallas. Quem mais sofreu foi Luka Doncic, que tomou dois tocos em menos de quatro minutos.

Jason Tatum e Kyrie Irving se revezavam em grandes momentos e o jogo ficou muito equilibrado. O Dallas terminou o primeiro tempo na frente com 51 a 50, depois que Tatum errou o último arremesso de três.

O terceiro quarto teve um equilíbrio inicial, mas Dallas perdeu dois ataques por causa de erros de passe de Kyrie Irving. Dallas aproveitou com Tatum e Jrue Holiday para abrir 64 a 59.

Com erros de Doncic e acertos de Jaylen Brown, Boston chegou a 71 a 61, deixando a torcida local em silêncio. Para completar, Jaylen Brown faz a jogada da partida, com belíssima enterrada e o Boston termina o terceiro quarto com 85 a 70 mo placar.

O início do último quarto deu a entender de que o jogo estava decidido, quando Boston teve 21 pontos de frente (91 a 70). Mas com forte marcação e cestas de três pontos, Dallas tirou 12 pontos de desvantagem.

Com a torcida no setor vip de Patrick Mahomes, quarterback pelo Kansas City Chiefs, o jogo passou a dar tudo certo para Dallas e tudo de errado para Boston. Com dois lances livres de Kyrie Irving, Boston diminuiu para apenas três pontos a vantagem do Boston. Uma corrida de 20 a 2 para os anfitriões.