Morre Jerry West, ex-atleta que é a silhueta da NBA

Ele é um dos maiores jogadores da história do Los Angeles Lakers

O ex-jogador de basquete e lenda da NBA Jerry West morreu, nesta quarta-feira (12), aos 86 anos. West fez história com a camisa do Los Angeles Lakers. Há mais de 50 anos, ele é a silhueta presente no logo da NBA. Segundo informações divulgadas por veículos de imprensa dos Estados Unidos, ele morreu de forma pacífica e ao lado da esposa, Karen.