Filipe Luis assume comando do sub-20 do Flamengo

Com a mudança de categoria, Filipe Luís já terá um grande desafio pela frente: buscar o título do Mundial de Clubes. Ele chega para substituir Mário Jorge, que aceitou uma oferta para trabalhar na Arábia Saudita, e vai comandar os garotos do Ninho no confronto diante do Olympiakos, da Grêcia, no dia 24 de agosto. A final do torneio será disputada no Maracanã.